美国正式指控孟晚舟、华为及子公司23罪

美国司法部当地时间昨天宣布，以银行诈骗、妨碍司法、窃取商业机密等23项罪名，起诉华为首席财务官孟晚舟以及华为与其两家子公司。 美国司法部也确认，将在1月30日的期限前提出引渡孟晚舟的要求。

受访学者对《联合早报》指出，华为在美国被起诉将让其在西方市场处境雪上加霜，中国可能在下来两天贸易谈判中委婉提出关切，但孟晚舟最终是否会被引渡到美国，目前仍存在相当大的未知数。

美国代理司法部长惠特克（Matthew Whitaker）、商务部长罗斯（Wilbur Ross）和国土安全部部长尼尔森（Kirstjen Nielsen ）当地时间周一下午在华盛顿举行记者会，公布对孟晚舟、华为以及华为子公司的23指控，其中13项在美国布鲁克林联邦法院提起，另10项是在华盛顿州西区法院提起。

据法新社报道，美国司法部指控华为误导一家国际银行和美国当局，通过模糊其与两家子公司的关系，令对方以为这是两家独立公司，借此与伊朗经商，因此违反了美国对伊朗的制裁。

司法部也指控华为窃取商业机密、电信诈骗和妨碍司法公正，涉嫌盗用美国电信公司T-Mobile位于华盛顿州实验室的技术，将名为“Tappy”的机械人装置用于内部测试智能手机，甚至向成功窃取机密的员工发放奖金。

孟晚舟本人则被控进行银行欺诈、电信欺诈、以及涉及银行与电信欺诈的阴谋。

美国商务部长罗斯说：“多年来，中国公司违反了美国的出口法律并削弱了制裁，经常利用美国的金融系统协助它进行违法活动。这一切都将终止。与历届政府相比，特朗普政府对于违反我国出口控制法律者的打击都会更加严厉。”

美国代理司法部长惠特克也说，美国将在1月30日截止日期前，正式向加拿大提出引渡孟晚舟的要求。相关听证会将于2月6日在加拿大举行。

惠特克说，起诉书没有指控中国政府涉嫌参与其中任何一起案件。但他补充说：“我（去年）8月告诉过中国官员，中国当局必须要求其公民和企业负起守法的责任。”

引人关注的是，本周也是中美高级别官员在美展开经贸谈判的敏感时间点。不过罗斯强调，华为被起诉一事“是执法行为，与中美经贸谈判完全是两回事。”

中国外交部发言人耿爽今早就华为和孟晚舟被起诉一事回应说，中国对此高度关切，中国政府一贯要求中国企业在依法合规的基础上开展对外经济合作，同时要求各国为中国企业的正常运营提供公平、公正、非歧视的环境。

他指出，一段时间以来，美国动用国家力量抹黑和打击特定中国企业，企图扼杀企业的正当合法经营，背后有很强的政治企图和政治操弄，强烈敦促美国停止对包括华为在内中国企业的无理打压，客观公正地对待中国企业。

针对美国即将向加拿大提出对孟晚舟引渡要求，耿爽重申，美加两国滥用双边引渡条约，对中国公民无理采取强制措施，是对中国公民合法权益的严重侵犯。他敦促美国立即撤销对孟晚舟的逮捕令，不要发出正式引渡要求，“避免在错误的道路上越走越远”。

据法新社报道，华为今早则发表声明对美国司法部的指控表示失望，并否认华为、其分公司或子公司犯下了起诉书中违反美国法律的指控。声明说，没有发现孟晚舟有任何错误行为，相信美国法院最后会达成同样结论。

华中科技大学教授陈波接受《联合早报》访问时分析，华为在美国正式被起诉后，在西方市场的处境将雪上加霜，短期内争取西方市场的努力难有成功可能性，“美国既然给了华为这么多罪名，那基于盟友的关系考虑，一些国家可能把国家安全或政治考量置于法律之上。”

正值中美贸易磋商即将在明后天举行，陈波认为，中国料将在谈判桌提出华为相关的关切，美国也可能借此作为谈判筹码。但他也提醒，美国已确认会提出引渡要求，而假若孟晚舟被引渡了，接下来的流程和美国政府关系也没这么大了，因为美国法官才是最终的裁决人。

他认为，更有可能的是，中美会在谈判中委婉提及华为事件，商讨如何避免类似情况再发生，以及如何界定美国国内法与国家商业法的关系。

陈波说，虽然孟晚舟如今在美国被起诉，但涉及她的案件并非已经“盖棺定论”，孟晚舟还有很大辩护空间，接下来的关注点是加拿大是否应美国要求引渡，这一点还存在很大的不确定性。