陈明通：相信韩国瑜拼经济也能顾主权

台湾陆委会主委陈明通今天（29日）下午与台南市长黄伟哲会谈，陈明通表示，两岸关系在元月2日“习五条”后出现新情势，中国大陆对台统一的箭射出去，没有回头路，两岸形势相当严峻，但很有多人仍没有意识到，他上周拜会高雄市长韩国瑜，韩对大陆统战很了解，“我对他有信心，在大陆统战作为中，一定能够拚经济又可以顾主权，守住中华民国台湾的身份证、护照。”他说，中央地方必须团结一起、战略协同，才能走更远。

据台湾中时电子报报道，陈明通说，从“习五条”可以看见中国大陆一波一波推动一国两制，不放弃武力对台，如同韩国瑜所讲“不要怀疑”。他说，两岸经贸赛局非零和游戏，必须和地方沟通如何在获得经贸利益的同时，也还要兼顾主权。

他强调，台湾老百姓无庸置疑不接受一国两制，中央和地方要形成战略协同，被人家分化是糟糕的事情，我们必须要先不分蓝绿、团结在一起。

黄伟哲说，台南市政府两岸政策跟中央一致，地方在发展经济时碰到政治议题时，会降低政治衝击性，让政治０分经济１００分，大原则下会与中央做全力配合。怎么让早些年前到大陆投资台商因应局势变化，回到自己故乡。站在配合中央、创造地方模式，创造两岸的往来交流。