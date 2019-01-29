国际泳联声明：对孙杨案件及裁决结果不再评论

瑞士时间28日晚，国际泳联发布声明表示，根据相关条例，对于中国游泳运动员孙杨案件及裁决结果，国际泳联不予评论，也不再关注其他猜测和传闻。

据新华社报道，孙杨委托律师在1月27日发表声明表示，2018年9月4日，孙杨在接受赛外兴奋剂检查时，因整个检查过程存在包括检查官无法提供资格证明等多项违规操作而认为该次检查是非法和无效的。该次检查没有完成，而兴奋剂检查样本采集机构IDTM公司向国际泳联提交了不实报告。

2018年11月19日，国际泳联就此事在瑞士洛桑举行听证会。2019年1月3日，国际泳联反兴奋剂委员会做出裁决，在决定中说明：IDTM在2018年9月4日执行的兴奋剂检查是无效的；依据国际泳联反兴奋剂规则第2.3条和2.5条规定，孙杨先生没有兴奋剂违规行为。

国际泳联28日的声明如下：

“我们注意到《星期日泰晤士报》和其他一些媒体对中国游泳运动员孙杨的报道。根据国际泳联反兴奋剂条例(FINA DC Rules 14.1.5 and 14.3.3）的规定和国际泳联反兴奋剂委员会的裁决，国际泳联无权对此事件发表评论。此外，国际泳联不再关注对这一事件的进一步猜测和传闻。

国际泳联对违禁物品和方式的使用持零容忍态度。国际泳联通过非常强大的反兴奋剂计划，全力以赴地保护我们的运动员。这项工作也被证明能有效维护世界锦标赛和奥运会比赛的洁净。国际泳联在2018年第14届国际泳联世界游泳锦标赛（25米）期间在中国杭州延续了这种严格的操作方式，并将在未来继续下去，以保持我们这项运动的完整性。”