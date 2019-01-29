美丽岛电子报民调：苏贞昌满意度仅三成

民进党九合一大选惨败后，苏贞昌接掌阁揆要重振气势。不过美丽岛电子报最新民调显示，民众对苏贞昌就任以来的整体施政满意度仅30.6%，比赖清德当初上任时少了20%；不满意度27.1%，也比赖清德、林全也多10个百分点左右。

据台湾《联合晚报》报道，九合一选后，台湾总统蔡英文改变作风回应民意，网路人气明显回升，美丽岛最新民调也显示，民众对蔡英文的信任度止跌回升，31.7%民众表示信任，比上个月增加4.6个百分点，不信任度54.1%，比上月减少4.3个百分点。

美丽岛电子报董事长吴子嘉表示，这显示蔡英文的信任度暂时摆脱恶化，但整体仍处低档。

分析最新民调，吴子嘉提出三个讯号，除了蔡英文确实暂时稳住声势，信任度、满意度稍回升，但总体仍处低档；另外，苏贞昌被贴上“失败者联盟”标签的新内阁，确实让民众存有高度质疑。

第三个讯号则是，蔡英文找苏贞昌任阁揆，无非是希望借重苏的执行力改造政府颓势，但蔡英文、苏贞昌的满意度，前者是27.3%，后者为30.6%，都是偏低，几乎是在误差范围内，蔡恐怕很难寄望透过苏贞昌，来挽救蔡政府的整体声势，显示蔡英文危机仍未解除。

对于美丽岛最新民调结果，台湾行政院今天表示“没有评论”。