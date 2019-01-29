专家：2040年中国人均GDP将达美国60%-70%

中国人民大学重阳金融研究院28日发布“中国人均GDP排名变动情况及人均GDP预测”研究报告。报告预测，2040年中国人均GDP将达到美国的60%-70%。

据《新京报》报道，重阳研究院研究员卞永祖介绍，由于各国之间存在人口差异，在进行跨国比较时，相对于GDP总量而言，人均GDP是更恰当的跨国比较指标，其排名的动态变化更能反映中国的经济发展成就。在进行排名跨期比较的研究过程中，由于国家的划分随时间推移发生了改变、部分国家存在年份数据缺失等原因，不同年份间，有相关数据的国家总数、参与排名的国别会有较大差别，难免造成排名跨年不可比的情况。针对这一问题，报告选取了在1960年人口总数超过1，000，000的91个国家作为样本进行人均GDP排名，从而缓解了由于总样本的变化造成跨年不可比的问题。

通过计算可知，在1960年至2014年间，总体而言，中国的人均实际GDP排名持续呈上升趋势。1960年，中国的人均实际GDP排名为第75名；到1961年，下滑到所选时间区间内的最低水平，为第82名。

1978年以来，中国人均GDP排名实现了快速、平稳的提升，从1977年的第75位，上升至了2014年的第43位，尤其在1978年至1987年和1998年至2009年两个时间段上升最为迅速，提升速度分别为平均每年上升1.5位和接近1位。通过对91个样本国家的排名对比可以看到，中国是少数几个排名上升位次超过30位的国家。

报告认为，改革开放以来，中国的增长模式与日本、韩国和中国台湾等国家和地区在经济快速发展时期的增长逻辑有相似之处。报告假定中国人均GDP的增长也跟上述国家或者地区具有相似的逻辑。通过对相关国家的数据分析，得出这些国家的人均实际GDP增速与其人均实际GDP相对于美国的比例存在显著的负相关关系。

报告根据日本、韩国和中国台湾实际经济数据进行回归计算，并将利用所发现的日、韩、台三地的人均实际GDP增速与人均GDP相对于美国的比例的线性关系来预测中国未来一段时间的经济增长情况，可以看出，中国人均实际GDP的增速虽然呈逐年下降的趋势，不过到2040年，其增长速度仍然在5%左右，届时，中国人均实际GDP将达到美国的60-70%，相当于日本、韩国现阶段的水平。同样，根据该模型以及世界银行的数据（2017年中国人均实际GDP为15308美元），可以估算2018年中国人均名义GDP为9650-9800美元之间。

国家行政学院教授冯俏彬认为，人均GDP是非常重要的经济指标，能够体现国家经济发展的可持续性。同时，她针对报告研究内容时间跨度表示肯定。她认为在长周期的研究中能够勾画出中国经济发展的宏观趋势，对于中国能否跨过“中等收入陷阱”等一些经济问题给出了比较乐观的解答。