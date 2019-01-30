中国地质大学领导到家中拜望校友温家宝

中国地质大学党委书记、校长等人春节前夕到家中拜望中国前总理温家宝，温家宝是该校校友。

据中国地质大学官网消息，新春佳节即将来临之际，党委书记马俊杰、校长邓军、中科院院士王成善、地球科学与资源学院教授颜丹平一行到家中拜望杰出校友温家宝同志。

马俊杰和邓军代表全体师生员工向温家宝拜年，简要汇报了目前学校各项事业的发展情况以及马杏垣先生诞辰一百周年纪念活动筹备情况。王成善向温家宝报告了由他担任首席科学家的松科二井项目取得的成绩。

报道指，温家宝认真听取了学校工作的汇报，饶有兴致地了解了松科二井钻探项目的有关情况，深情回顾了在校求学期间的点滴细节，表达了对母校的惦念之情。

温家宝还对学校的学科发展等提出了建议，他说，地质学应扩大研究领域和应用范围，不应局限于地壳或岩石圈，还应当向生物圈、水圈和大气圈等方向拓展，使这门科学不断发展壮大，像气象学等学科就应该有地质学家的一席之地；学校不宜办得太大，别的学科也要发展，但主要精力还应多关注地学，这是学校的传统，也是学校能够出成果、出成就的地方；学校应加强对校史的研究，挖掘整理建校初期老一代科学家的事迹经历，以影响和启发更多的师生；他还结合自己在北京地学院读书时的经历，鼓励青年学生在本科学习阶段树立科研意识、加强文学功底的培养。

春节将至，温家宝也表达了对母校老院士和全校师生的问候，他说，我给老师们、同学们拜年，祝大家新春快乐！祝母校越办越好！