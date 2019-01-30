环球时报社评：华为挺住，任正非挺住！

美国司法部宣布对华为提出23项刑事起诉，并将向加拿大提出引渡华为首席财务官孟晚舟的请求。中国官媒《环球时报》29日发表社评文章指出，希望华为不怯阵，不气馁，闯过眼前这道坎。

文章指出，美国司法部正式提起刑事诉讼是其在全球范围内打压华为行动的一部分。美国如此歇斯底里地迫害华为这样的高科技企业，令中国人始料不及，也震动了全球商界。“起诉书犹如为政治打压这只老虎抹上一层法律的口红，它根本挡不住老虎嘴里露出的獠牙”。

文章说，美国是全世界实力最强大的国家，动用法律杠杆推行地缘政治利益也一套一套的。世界上几乎没有力量能够有效制约它，自美方鲁莽且不择手段推动“美国优先”以来，国际关系进入了一段相对黑暗的时期。华为面临巨大考验。中国高科技企业成为当下美国遏制中国崛起承压最重的蒙难者。

文章表示，想对华为说，事情既然来了，就不用怕。“华盛顿其实心虚得很”。司法部就起诉华为举行新闻发布会，请来多名高官出席助阵，“不做亏心事，何须搞这么大的阵仗对付一家‘犯罪’的外国企业？”

文章指出，美国打压华为兜这么大圈子，原因在于华为自己手里的知识产权多，与美国大公司形成交叉授权，利益交融也更紧密。通信行业乃至5G网络建设要想完全绕开华为也很难。美国要想绞杀华为，难度大得多，华为的技术能力为它自己实际上拉起了一道防线。

文章认为，要最终证明华为有罪，在美国法律体系中亦非易事。华为有用法律手段与美国政府开展法庭较量的充裕空间。“希望华为真正做到不怯阵，不气馁，尤其是在美方的多重打击下不乱阵脚，争取最大限度地减少损失，闯过眼前的这道坎。”

文章呼吁，中国政府和中国社会都要在这个时候给予华为各种支持，政府要加强与美方交涉，尽量制约美不公平对待华为的幅度。社会层面应多给予华为道义支持，鼓励它镇定，坚强。我们要清楚，华为是中国民营企业中的一颗高科技明星，它如果被美国压垮，那也将是中国崛起的挫折。

文章最后高呼，“华为挺住，任正非挺住!”中国公众支持你们，世界上沉默的大多数其实也站在你们一边。邪不压正“一定在这段曲折道路的尽头等着华为”。