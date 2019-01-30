繁体中文写为Taiwanese 任天堂美国官网挨轰

任天堂日前正式发布Switch主机支援中文的更新事宜，Switch在进行更新后，主机语言通过更新可显示繁体中文，但因官方英文公告将繁体中文写为“Taiwanese”，而非一般常用的“Chinese Traditional”，引发中国大陆网友在论坛发文抵制任天堂“台独”，台湾网友则推文狂酸：“玻璃要碎啦！”

据台湾《联合报》报道，针对Switch主机更新支援繁体中文语系，多数台湾玩家表示肯定，认为此举代表注重台湾市场，以任天堂的严谨风格来说，推出中文介面已算是一大突破，甚至有人说：“看到Taiwanese就是爽！”

大陆网友则在论坛贴出任天堂公告使用“Taiwanese”后发动抵制，有大陆网友称，“美任（美国任天堂）你几个意思？繁体中文写成台湾文？”台湾玩家也反酸：“中国可以玩任天堂吗”、“中国要抵制好多东西”、“不是在反日，干嘛玩任天堂”。报道指，不过喊抵制的仅是少数大陆网友的看法，相较之下，中国大陆相关论坛对于任天堂更新支援简体中文的关注与讨论度，实际上远高于系统是否支援繁体中文。

报道指，有台湾网友在网络论坛发现，任天堂美国官网周二下午已悄悄将“Taiwanese”及“Chinese”改为常用作区分繁简体的“Chinese (Simplified)”（中文简体），以及 “Chinese (Traditional)”（中文繁体）。网友表示：“这发夹弯也太快了”，但多数台湾人还是理性回复，认为本来就应该修正，Taiwanese应指台湾人，而Chinese Traditional则是比较常见的用法。