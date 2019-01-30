上海官方回应“困难户豪华家具”：两家因病致困

近日，一条“上海浦东新区政府官员慰问困难户家庭”的消息被指“翻车”。网友发帖称，消息中配发的图片里，其中一家困难户“小汤”弹奏时用的钢琴，疑为德国原装进口的某品牌价值38万余元（人民币，下同）的钢琴。此外，还有网友指出其他困难户家中疑似出现水晶吊灯、双开门冰箱和红木家具。消息曝光后，“困难户是否真的贫困”引发争议。

据《北京青年报》报道，上海市浦东新区人民政府新闻办公室昨天（29日）对此发布通报称，近日，有网络媒体反映浦东新区一政府官员慰问困难户现场现30万钢琴，引发多家媒体关注。三林镇党委、镇政府获悉后立即对相关情况进行核查。

经核查，“小汤”家庭属于因孩子特殊病体造成的困难家庭。母亲为失业人员，负责照顾孩子，父亲长期外地打工补贴家用，小汤每月康复费占家庭收入一大半。父母结婚时购买的一架二手“雅马哈”钢琴，现用于辅助治疗“小汤”的疾病。家中还有一位同住外婆，是1996年病退回沪知青。

网络媒体反映的“困难家庭豪华装修”系去年走访慰问对象。经核查，该家庭同样为因病造成家庭困难，所住房屋为经适房，老夫妻两人都70岁左右，母子都是残疾患者，儿子患病较严重，家庭收入除了基本开销外，大多用于母子医药费。该家庭客厅桌子不是红木，冰箱价格约为5000元，吊灯价格约为1900元。两户困难家庭走访时慰问金均为一次性给予1000元。