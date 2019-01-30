卓荣泰：民进党过年后“变阵型” 与各界“大对话”

台湾民进党主席卓荣泰昨天表示，党内过去有台湾前途决议文等，“现在不排除有一个新时代的东西出现”，是不是决议文还有待讨论。卓荣泰今天在面簿（Facebook）表示，农历新年假期后，民进党的中央党部将“变阵型”。开工当日，会以“大对话”的形式，开启人权、社会、宪政等议题的深入讨论。

据联合新闻网报道，卓荣泰表示，在1月27日的立委补选后，他沈淀了三天，仔细思考选民给民进党候选人“一好一坏”的成绩单，是在向我们传达什么讯息？是再接再厉、继续努力？还是告诉我们还是有些不满意？也有很多朋友在关心，他向支持者承诺过民进党的对话与改变，还要等多久？

卓荣泰认为，台湾人民对民进党的高标准，“应该是要我们再想得更多、做得更好，人民才愿意说好。”

他表示，为了回应这样的期待，我们不能原地踏步，更不该自我满足。所以在农历新年假期后，民进党的中央党部将“变阵型”，我们会延揽来自社会各界的新伙伴，让中央党部的阵容从根本上改头换面，把最多元的声音、最新颖的意见引进决策过程。

卓荣泰说，“全体民进党同志的农历春节可不能休息”，返回家乡陪伴家人的同时，我们还有一项必须执行的任务，就是倾听最基层的声音，把社会每个角落的需求，带回我们的工作岗位。

他说，因为民进党在开工当日，就会以“大对话”的形式，开启每一种议题的深入讨论。这次的对话会向全台湾展现民进党多元包容的特质，不会限定于人权、社会、宪政等议题，全体党员都应该勇敢提出主张、勇敢说出真话、勇敢参与辩论。

卓荣泰表示，相信在“变阵型”、“大对话”的大破大立之下，新的一年，民进党将会迈开大步，赢得民众肯定。

