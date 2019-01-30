香港警队微博获大陆警民捧场 Twitter相对冷清

香港警队昨日开设微博帐户“香港警察”及Twitter帐户“Hong Kong Police”，据香港明报网报道，两个帐户中，微博的反应明显热烈很多，截至今天（30日）11时已累积超过5万名粉丝；发布的两则微博，也分别获得超过5000和1.5万个点赞。

在香港警察的官方微博留言区，很多大陆网民都以经典港产警匪片或电视剧台词和情节，祝贺香港警队微博上线，例如“现在你们重案组总督察还是黄启发吗”、“我想知道laughing哥归队未”、“可以帮我接一下慈云山警署PC11661方丽娟吗”等等。

此外，还有网民笑言“兄弟，你点解不叫平安香港”、“请问，香港记者和香港警察哪个跑得更快一点”、“转评里各种戏精上身，都是来对港片台词的”。

另外，大陆不少省市的公安官方微博帐户也在留言区留言，例如广州公安留言称，“讲好咗三年！三年之后又三年......等咗咁耐，你终于嚟啦”；海南警方留言说，“这是我们新同事，大家欢迎一下，哪个谁，帮他冲杯咖啡”；深圳公安则表示“欢迎老邻居”；湖北公安说，“以前你没得选，现在你可以当我粉丝”等等。

相比微博，以英文为主的香港警队Twitter专页就冷清很多。同样截至今天11时左右，只有大约500个跟随者，发布的四则推文，最多的一则也只收到74个点赞。