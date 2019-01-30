“胖五”7月复飞 年底送嫦娥五号去月球“挖土”

中国航天科技集团党组成员、副总经理杨保华昨天（29日）透露，长征五号遥三火箭计划在2019年7月中下旬完成复飞，遥四火箭将于年底发射嫦娥五号。

据《科技日报》报道，继2018年成功书写37次宇航发射纪录后，航天科技集团将继续开启“30+”模式，计划2019年实施30余次宇航发射，共发射航天器50余颗。其中，长征五号、嫦娥五号、北斗三号、高分七号等“大腕儿”均将登场。

被称为“胖五”的长征五号运载火箭，是中国现役运载能力最大的火箭，将担负中国空间站建设、探月工程以及深空探测等重大工程发射任务。

杨保华表示，2017年7月2日长征五号遥二火箭发射失利后，航天科技集团认真完成了技术归零，并在2018年全年开展了后续质量工作。目前总体进展较好，还有一些局部工作有待完成。杨保华说，“遥三火箭计划在7月中下旬完成复飞，这个计划是可控的。”

这将是长征五号打赢翻身仗的关键。

报道特别指出，“胖五”的复飞任务，将发射基于东方红五号卫星公用平台（以下简称东五平台）研制的新技术试验卫星——实践20号。

据航天科技集团五院实践20号卫星总体主任设计师吕红剑介绍，该卫星代表着中国高轨大型卫星平台的最高水平。东五平台是中国新一代超大容量地球同步轨道公用卫星平台，具有高承载、大功率、高散热、长寿命、可扩展、多适应等特点，整体能力达到国际领先水平。

实践20号卫星将对东五平台的“高承载多适应桁架结构”“大功率供配电”“体分布万瓦级高效散热”“高效并联平衡排放推进”“大推力多模式电推进”等八大类关键技术进行在轨飞行验证，将推动并牵引以下一代甚高容量通信卫星为代表的相关型号立项研制工作。

此次任务还将对长征五号火箭的运载能力、轨道设计等进行全面验证，考核验证火箭与东五平台的协调匹配性，为后续任务奠定基础。

另外，嫦娥五号任务是中国探月三期工程的标志性任务，将实现中国首次月球采样返回。如果长征五号遥三任务顺利完成，嫦娥五号任务将在年底由长征五号遥四火箭实施发射。

据航天科技集团五院嫦娥五号探测器副总设计师彭兢介绍，嫦娥五号任务目标是：经地月和环月飞行，在月面选定区域着陆，采集月球样品，经月面起飞、月球轨道交会对接和样品转移、月地转移和再入回收等过程，将月球样品安全送至地面。

彭兢说，嫦娥五号探测器将由长征五号运载火箭在海南文昌卫星发射中心发射，直接发射至地月转移轨道。