华西医院“硬核指路牌”走红 医生：问路的少九成

近日，四川成都华西医院温江院区假肢中心的“硬核指路牌”走红网络，视频中可见，假肢中心的门口处摆着一个真人大小的人体肌肉标本，标本左手伸出，手上挂着一个牌子“此路不通往其他科室”。

《北京青年报》报道，“硬核指路牌”的设置者假肢中心的周勇医生今天（30日）表示，这个人体模型指路牌已经使用了半年左右，由于该假肢中心位于医院的一层，挨着停车场和电梯，楼上又是骨科、肾病科等较为繁忙的科室，所以每天来问路的患者特别多。“在没有设置这个人体模型指路牌的时候，一天得有几十个人来问，厕所在哪，门诊在哪，哪能复印，换上了这个指路牌以后，问路的明显少了，一天也就两三个。”

周勇说，假肢中心位于医院大楼的一个角落，进入之后除了实验室、康复室等，就是一个50米左右的通道，通道是个死胡同，络绎不绝的问路者严重影响了科室的正常工作。周勇表示，之前医院也用过标准的指示牌进行提示，但是由于不够醒目收效甚微。“出于好意我们做了这个人体模型的指示牌，效果真的很不错。”

据周勇介绍，这个人体模型主要是用来给实习的医生们进行肌肉结构的讲解，日常不用的时候放在门口当指路牌，需要用的时候拉回去讲解。

此次“硬核指路牌”的走红出乎周勇的意料，他表示，这个路牌已经用了半年左右，不知道为什么会突然就成了网红。“今天有好几个人来拍照打卡，我们呼吁大家不要来打卡了，以免影响了医院的正常工作和病人们的治疗休息。”