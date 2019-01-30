报道指富士康重新考虑美国威斯康辛州工厂计划

据路透社报道，富士康(鸿海)集团正在重新考虑投资达100亿美元的美国威斯康辛州液晶显示器(LCD)工厂的生产计划，并称计划主要招聘工程师和研发人员，而不是该项目最初承诺的制造业岗位。

该项目2017年在白宫的一个仪式上宣布，是迄今外资公司在美国最大的绿地投资(Greenfield Investment)项目，并受到美国总统特朗普的赞扬。特朗普认为这是他复兴美国制造业能力的证明。

富士康因此享受到颇具争议的州和地方政府奖励措施。该项目最初计划生产电视以及其他消费和专业设备所用的大屏幕显示屏。富士康后来表示，将生产尺寸更小的LCD显示屏。目前项目仍在建设之中。

报道引述富士康董事长特别助理胡国辉说，目前这些计划可能要缩减，甚至搁置。他说，公司仍在评估威斯康辛州工厂的选项，他指出美国人力成本相对较高，在美国生产先进的电视屏幕的成本非常高。

“在电视方面，我们在美国没有市场，”他在采访中称。“我们竞争不过。”

胡国辉表示，与其专注在LCD制造，富士康更希望在威斯康辛州成立“技术中心”，主要由研发设备及封装和组装业务所组成。他说，并将生产工业、医疗及专业应用方面的专门技术产品。

本月稍早，富士康重申其打算在威斯康辛州征才1.3万人，但表示已放缓征才脚步。该公司最初表示，预计在2020年底前征才约5200人；公司消息人士称，该数字如今看来可能接近1千人。

但胡国辉在接受采访时表示，富士康最终工作职缺约四分之三将是研发和设计，而不是制造工作。