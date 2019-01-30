华融：赖小民事件给公司带来巨大冲击 今年推进机构瘦身

据《新京报》消息，中国华融28日至29日在北京召开2019年度工作会议。会议总结2018年时指出，2018年赖小民个人涉嫌严重违纪违法事件，给中国华融带来前所未有的巨大冲击。

同时，中国华融表示，2019年中国华融要以“五个全面”开启“新华融”的新征程。其中包括：全面做强做精主业，发挥不良资产经营主力军作用；强化风险责任认定，确保不发生流动性风险，坚定不移推进资产和机构瘦身等。

据了解，会议总结了2018年度工作，研究分析当前形势，部署安排2019年度工作。中国华融党委书记、董事长王占峰作《凝心聚力 稳中求进 加快转型 全力建设高质量发展新华融》的主题报告，财政部和银保监会有关部门应邀列席会议。

会议总结2018年时指出，中国华融新党委带领全系统切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚决贯彻党中央、国务院和银保监会决策部署，全面加强党的建设，全面肃清赖小民流毒，积极主动应对危机，深入排查稳妥处置风险隐患，及时调整发展战略，着力解决内部管理积弊，努力将公司拉回正常轨道，实现平稳过渡，实现了“稳大局、稳思想、稳队伍、稳业务、稳预期”。

会议还认为，当前公司已经平稳度过了最困难的时期，进入了转型发展的重要战略机遇期，稳的基础更加牢固，进的方向更加明确，与此同时，挑战与机遇并存，风险与机会同在。2019年中国华融要以“五个全面”开启建设高质量发展“新华融”的新征程:

一是全面加强党的领导和党的建设，彻底肃清赖小民流毒。要持续深入开展肃清流毒工作，重塑脱胎换骨、风清气正的政治生态，促进党的领导与公司治理有机融合，推进全面从严治党，加强基层党组织建设，加强党风廉政建设与反腐败斗争。

二是全面加快转型发展，打造高质量发展模式。要研究细化集团高质量发展战略，建立高质量的公司治理架构，打造高质量发展模式，建设高质量的集团管控模式。

三是全面做强做精主业，发挥不良资产经营主力军作用。要坚定不移回归不良资产经营主业，增强市场敏锐性，把握市场机遇。

四是全面推进化险瘦身，坚决打赢内生风险防范化解攻坚战。强化风险责任认定，确保不发生流动性风险，坚定不移推进资产和机构瘦身，加强合规建设，将监管要求转化为行动自觉。

五是全面建设高素质专业化干部队伍，打造一支有理想、有信念、能吃苦、能战斗的优秀干部队伍。要加强各级领导班子建设，树立正确的选人用人导向，加大干部锻炼培养力度，正向激励与严格管理并重，激发干事创业积极性。