中国外交部：五核国面对面交流 发出重要积极信号

中国外交部新闻发言人耿爽今天（30日）在例行记者会上表示，当前形势下，五核国坐下来面对面交流，深入探讨战略安全领域的紧迫问题，本身就对外发出了一个重要的积极信号。

据澎湃新闻报道，耿爽介绍五核国会议相关情况时表示，五核国会议今天上午在北京开幕，中、法、俄、英、美都确认五核国对于维护国际和平安全与稳定负有重要的特殊责任，同时也认识到当前国际安全环境面临严峻的挑战，愿意加强协调，管控分歧，共同应对国际安全挑战。当前形势下，五核国坐下来面对面交流，深入探讨战略安全领域的紧迫问题，本身就对外发出了一个重要的积极信号，会议期间，五核国将围绕核政策与核战略、核裁军、核不扩散等问题深入交换看法，中方作为会议主席将适时进一步地介绍有关情况。会议明天还将继续。

1月24日，中国外交部宣布，作为五核国机制轮值协调员，中国将于1月30日在北京主办五核国正式会议。会议主题为“加强五核国协作，维护《不扩散核武器条约》机制”，届时五核国将就核政策及核战略进行深入交流，讨论核裁军、核不扩散、和平利用核能等议题。

中、美、俄、英、法是《不扩散核武器条约》法定的核武器国家，在《条约》审议进程中逐渐形成五核国协调机制。此次是五核国两年来首次举行正式会议，近期各方一直保持密切沟通，积极为北京会议预做准备。当前国际安全形势中不稳定、不确定因素上升，大国关系与大国责任备受瞩目。五核国加强协调与合作，妥善管控分歧，共同维护国际和平、安全与稳定，具有重要意义。

2014年4月14日至15日，中国首次在北京主办五核国会议。中国、法国、俄罗斯、英国、美国代表团就战略安全与国际稳定、核裁军、核不扩散、和平利用核能等问题深入交换意见。