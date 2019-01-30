宫斗剧疑遭禁播 有卫视回应：是接到了这个通知

据每日经济新闻网报道，近日媒体透露：“正在中国各大卫视热播的《延禧攻略》《如懿传》被紧急喊停，改为综艺节目重播或者其他剧目，宫斗剧疑似遭卫视禁播。”

早在1月25日，《北京日报》客户端也曾点名批评了《延禧攻略》和《如懿传》，列举了宫斗剧的五大罪状，认为宫斗剧为当今社会带来了不良影响。

每日经济新闻昨天分别查询江苏卫视、浙江卫视、东方卫视节目单和播出情况，从这三家卫视目前播出情况来看，宫斗剧的确正在陆续撤出卫视荧幕。随后，每日经济新闻就上述情况分别联系三家卫视，有卫视回应称：“各家卫视都接到了这个通知”。

据悉，东方卫视在1月28号下午时间段还在播《如懿传》第72集，此时离剧终还有15集。然而到1月29号同时段，《如懿传》并未如常播出，转而接替播出职场剧《幕后之王》。

1月26日刚刚播完《如懿传》大结局的江苏卫视，1月27日开始播出《杉杉来了》，似乎很“幸运”地避开了紧急撤剧的命运。

值得注意的是，据《如懿传》官方海报显示，东方卫视和江苏卫视都是从12月25号开始播出该剧，且两家卫视都是周一至周日播出，每天4集，但在江苏卫视播完《如懿传》大结局时，东方卫视距离大结局还有15集，为何两家相差这么多？

《如懿传》播出遇挫，《延禧攻略》也没逃过相同命运。浙江卫视节目单显示，1月29日上午11时左右播出的电视剧为《延禧攻略》，但每日经济新闻观看直播发现，上午11时左右播出内容已替换为《爱情公寓》。与此同时，在节目单上，山东卫视1月29日晚十点播出的《延禧攻略》也换成了《欢乐颂》。

不过，湖南卫视正在播出的《知否知否应是绿肥红瘦》当下还未受影响，仍正常播出。

随后，每日经济新闻就上述情况分别联系东方卫视、浙江卫视、江苏卫视。有卫视回应每日经济新闻称：“不方便回答。”

不仅仅是宫斗剧，事实上古装剧命途多舛并非第一次。2013年，中国广电总局出台《卫视综合频道电视剧播出调控管理办法》，其中就对古装剧进行了限定，“卫视综合频道黄金时段每月和年度播出的古装剧总集数，不得超过当月和当年黄金时段所有播出剧目总集数的15%，原则上不得接档、连续排播两部古装剧”。

古装剧一直是电视剧重要的题材类型，但是随着2011年《甄嬛传》的火爆，古装剧开始越走越窄，目前的古装剧主要为宫斗和玄幻两个类型，同质化现象非常严重。

每日经济新闻梳理近年来播出的宫斗剧发现，自2004年TVB大火的《金枝欲孽》开启宫斗剧模式后，近十多年来，古装宫斗剧呈现的大都为后宫女人的争斗沉浮，换汤不换药。有的宫斗剧甚至为了商业利益完全不顾历史真相，迎合观众喜好改变剧情。

在命运沉浮与永无休止的争斗中，大女主们虽然一步步走向权利中心，看似是最终胜利者，但实则早已成为牺牲品。

到底应该怎样对待宫斗剧，不同的人有不同的看法。但归根结底应如《北京日报》所说：“我们对宫廷文化的弊端应有清醒的认识，相关影视文艺作品和媒体宣传亦应把握好量与度，特别要注重正确的舆论导向，以与加强精神文明建设，弘扬社会主义核心价值观相向而行，趋利避害，适当降温。”