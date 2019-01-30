中国多省政协委员履职进入“云时代” 无缝对接社情民意

“因报名网站系统卡顿等影响，湖南部分美术高考生苦读三年报名无望，建议省教育部门立即介入。”湖南两会召开前夕，湖南省政协委员何一飞将民众呼声化作“微建议”，通过“政协云”APP上传。

据中新网报道，两天后，湖南各美术院校采取了增加报名渠道和考点、延长报名时间等措施，保障考生报考。收到回复的何一飞欣慰地说：“微建议打通了政协委员联系民众的‘最后一公里’，实现了社情民意的零距离反映。”

2018年，湖南各级政协委员共提交微建议9200条，推动一批问题得到关注和解决。这正是中国各地探索“互联网+政协履职”，在政协与社会治理难点、民生领域痛点之间架通新桥梁的一个缩影。

正在密集召开的中国省级两会上，多地政协将提交和查询提案、阅读资讯、接收通知、开展远程协商等功能搬到“掌上”。2019年1月，安徽、福建等省份的政协APP相继上线。上海市政协更是一口气推出上海政协通、政协头条两款APP。

湖南政协委员已习惯和享受在“政协云”上开启一天。湖南省政协港澳委员孙易兵几乎每天都会阅读政协云APP推送的“云宝早自习”，并将新鲜资讯转发到朋友圈。

作为建设网络履职平台的先行者，湖南省政协于2018年初推出了“政协云委员工作室”新功能。值班委员在线为民众答疑解惑，收集社情民意信息和提案线索，一年参与公众达78万人次。

“‘云上’值班让委员与网友直接联系，一些被忽视的群体终于有了能够集中发声的平台。”湖南省政协委员、省人民医院功能科主任范咏梅在值班时设置了有关心电学医师的话题，成为阅读量超10万次、留言近400条的“爆款”。

除了议政建言的实效，掌上履职平台让委员们爱不释手的原因还有其人性化设计。据悉，湖南、安徽等地的履职APP为方便港澳委员，设置了字体一键简繁转换；长时间盯着屏幕眼睛劳累时，还可以选择“听一听”功能。

搜索各省级政协常委会工作报告也发现，2019工作安排中，网络议政和远程协商被多地列为探索创新的工作重点。目前，各地掌上履职平台均在不断优化升级，以推动委员履职取得更大实效。

