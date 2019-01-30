中央军委印发《关于全面从严加强部队管理的意见》：重塑部队“四个秩序”

据新华社报道，中央军委日前印发《关于全面从严加强部队管理的意见》(以下简称《意见》)，旨在深入贯彻习近平强军思想，加快构建新型军事管理体系，推进治军方式根本性转变，加强和改进新时代部队管理工作。

《意见》明确，要牢固确立习近平强军思想的指导地位，深入学习贯彻习主席系列重要论述，运用蕴含其中的立场、观点和方法，回答解决新时代部队管理面临的形势任务和矛盾问题，牢牢把握听党指挥的政治方向，立起备战打仗的鲜明导向，坚持依法治军从严治军，推进部队管理创新发展，着力打造与实现党在新时代的强军目标相匹配的一流部队管理。

《意见》强调，要切实把部队管理工作聚焦到备战打仗上，强化备战打仗鲜明导向，完善战时部队管理体系，归正部队管理工作重心，创新重点领域部队管理。要坚持依法从严提高部队正规化管理水平，维护条令条例严肃性权威性，重塑部队“四个秩序”，健全安全风险分析和防控体系，推行标准化管理。要着力推进部队管理现代化，发展现代管理理论，构建现代管理架构，培养现代管理人才，创新现代管理手段。

《意见》要求，各级党委要负起主体责任，端正指导思想，实施统一领导，坚持常议常抓，为敢管者撑腰，为担当者担当。各级主官要当好第一责任人，敢抓敢管、善抓善管，以身作则、以上率下，为部队树样板，为官兵做表率。各单位要各司其职、各负其责、协调配合、齐抓共管，形成全面从严加强部队管理工作的整体合力，把严格落实共同条令与深入贯彻《意见》结合起来，在贯彻《意见》中强化落实条令条例的自觉性坚决性，保证党对军队绝对领导，确保政令军令畅通。