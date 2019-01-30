罗文嘉：民进党中常委乐见依照新局势提新决议文

台湾民进党主席卓荣泰昨天拋出不排除提出新决议文的想法，民进党秘书长罗文嘉今天表示，为了因应2020年新的局势，包括卓荣泰和中常委都认为，民进党应该要有全新面貌。因此，除了过去的决议文，乐见能依照新的局势，提出新的决议文，跟社会做新的对话和沟通。

据联合新闻网报道，罗文嘉说，内容方面，不限于任何议题、时间不限。民进党要与社会更多对话，若是能把共识建立起来，以决议文形式，让外界知道民进党2020年对一些议题的看法，也更负责任、清楚及完整。

针对是否就是决议文的形式一事，罗文嘉说，会中有人主张，“有决议文会更清楚”，大家都是以乐见及正面的态度在看待。

至于卓荣泰今天在面簿提到的变阵型、大对话，是否在农历年开工后？罗文嘉说，卓荣泰的意思应该是，过年后，新的内部组织队形调整，需要磨合，对外的工作也要启动，各项对话就要开始，可能会先以局部、非正式及非公开方式进行。他强调，民进党对外积极和社会各界就各种议题的对话，形式不拘。

是否因此来凝聚新决议文的共识？罗文嘉说，应该是有相关的，毕竟要取得共识，一定要有对话的过程。

有关党中央组织调整，罗文嘉表示，民进党将在既有的组织规程、员额、预算不变下，进行队形转变。过去指挥体系从第一级的专员到主席要五层，现在简化到三层，会更有效率。选战组织架构共有28个部门，所有人员会在2月11日陆续报到。

罗文嘉说，过去部分组织承担太多功能，未来将做功能拆解。如原社运部将分成六个部，包括社运部、社团部、宗教部、劳工部、农渔部、社会议题部。在原本媒体创意部，集成了文宣及网络工作，未来则会各自独立成两个部门，分拆成文宣部、网络部；在新闻部之外，也增设活动部；幕僚单位，除了原来的国际部、文稿室、民调中心等，原本的中国大陆部，则将增设成为中国大陆事务及战情部，做组织情报和战情管理。让队伍更灵活，更符合功能取向。

