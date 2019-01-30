日男带和牛精液受精卵往中国 被提出刑事检举

据网媒“香港01”报道，日本大阪一名男子去年7月试图将和牛的受精卵与精液带到中国，涉嫌触犯日本《家畜传染病预防法》，日本农林水产省昨日（29日）正式向大阪府警方对这名男子提出刑事检举。

日本农林水产省表示，该名男子于2018年7月在大阪府港口，没接受农林水产省动物检疫所的出口检查，就将和牛的受精卵及精液带上驶往中国的船只运载出国。后来在中国海关，被检疫当局告知“不得进口”，于是他再将这些和牛受精卵和精液运回日本，向动物检疫所申报时被发现。

该男子表示，不知道这是违法行为，又说自己是“受朋友之托”。据了解，他带离日本的和牛受精卵和精液被装在直径2毫米、长约13厘米的管状容器，约有数百支管子，收在专用的运输容器内。

日本《家畜传染病预防法》规定，牛只的精液或受精卵要出口时，必须经过家畜防疫官检查，取得出口检疫证明书。如果违法，可处三年以下有期徒刑或100万日圆（约1.23万新元）以下的罚款。此外，日本政府目前与中国并未缔结有关牛只精液或受精卵出口的双边协定，因此不得将牛只精液或受精卵出口到中国。

日本和牛闻名世界，身价相当昂贵，被日本视为“国宝”。《日本经济新闻》透露，如果日本和牛受精卵和精液等流到海外，使得海外繁育出和牛，可能对日本国内的农畜产业构成打击。