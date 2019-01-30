大疆发公开信回应反腐质疑：涉事员工添油加醋地散播谣言

针对有员工向汪滔发出“喊冤”的匿名信，中国无人机巨头大疆创新今天以公开信作出回应，称近期公司内部反腐工作受到广泛关注，尤其是部分被辞退的涉事员工“自我辩白，在公司内外添油加醋地散播谣言”。

据《新京报》报道，1月17日晚间，大疆创新发布内部反腐败公告，指公司近期处理多名涉嫌严重贪腐的人员，2018年由于供应链贪腐造成平均采购价格超过合理水平20%以上，保守估计造成超过10亿元人民币（约2亿新元）损失。

但其后有自称是大疆创新的涉事员工提出质疑，称公司的反腐工作存在问题，特别是名单传出后对离职员工的声誉造成不良影响。该名员工以匿名信的形式向大疆创新创始人汪滔发问，认为自己是清白无罪，表示“愿意接受任何形式的调查”。

不过在公开信中，大疆创新否认了上述说法，并表示公司治理职务腐败的工作一而再、再而三被挑战：“一些被辞退的涉事员工自我辩白，在公司内外添油加醋地散播谣言，将负责反腐内审工作的同事描述为派系社团，掩饰甚至美化自己的工作过失与不当行为。”

大疆创新称，职务腐败问题对整个产业链的影响巨大——从原材料采购、加工半成品到最后成为企业可用的零件，即使每一环节的腐败使得采购成本只上升5%至10%，经过三层产业链到达企业时，成本在无形中增加了16%至33%，“令人触目惊心”。

对于此次反腐名单公布可能对涉事员工的声誉产生影响，大疆创新称欢迎各用人单位积极联系公司进行所需的人事背景调查，大疆将全力配合，提供详实客观的反馈。