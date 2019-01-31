滴滴被曝将裁员25％：涉及员工超3000人，官方未回应

据澎湃新闻报道，30日，有网络消息称， 滴滴将裁员25%，涉及产品技术、网约车团队等。据悉，滴滴有逾万名员工，照此计算滴滴将裁员逾3000名员工。这次裁员分批次进行，可能会一直延续到3月份。

滴滴方面未对此作出回应。

早在1月4日，就有消息称，滴滴上海团队解散，员工并入杭州和北京。

对此，滴滴方面当时回应称，该消息为谣传，滴滴上海团队一切正常，“未来将继续服务好广大乘客朋友和司机师傅们，谢谢大家的关心。”与此同时，滴滴方面宣布，小桔车服将启动北京+杭州“双总部”战略，以提升小桔车服各地区域之间的协同效率。按照计划，原车服上海团队将陆续搬迁至北京、杭州两地。当时就有员工质疑，这是在变相裁员。

在去年12月14日的滴滴出行全员大会上，滴滴CEO程维还曾表示，因为表现不如预期，当年员工年终奖的力度比去年缩减一半，滴滴高管集体不拿年终奖。据悉，去年滴滴普通员工年终奖分为ABC三档，A级别是6个月工资，B级别是4个月工资，C级别是2个月工资。

去年发生的两起司机奸杀女性乘客的恶性安全事件，让滴滴面临的安全压力颇大，为此，滴滴内部进行了多项整改。

去年12月5日，滴滴发布内部邮件，宣布组织架构升级。此次升级，滴滴核心业务和多部门都进行了合并、调整。其中，专快车事业群合并，成立网约车平台公司，原小桔车服和汽车资产管理中心（AMC）合并，升级为新车服，成立车主服务公司。



