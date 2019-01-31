无缘参与捷克税务门户网站项目投标 华为：坚决反对此项决定

据路透社报道，文件显示，中国电信设备供应商华为已经被排除在一个税务门户网站的建设项目投标之外，此前该国网监部门警告华为可能带来安全风险。

网上注册文件显示，捷克财政部修改了一个税务申报新门户网站项目的招标文件。

财政部称，本次招标“不接受当前受到NUKIB警告的生产商”。NUKIB是捷克网络安全部门。

该部门去年12月曾警告网络运营商及其它重要机构不要使用华为及中兴通讯提供的软硬件，称可能带来安全威胁。

NUKIB的警告并不直接构成禁令，但要求160个公共和私营的关键基础设施运营商对相关企业进行风险分析，然后采取行动。

“(NUKIB)的警告对财政部具有法律约束，我们有义务执行，”财政部财政总局发言人说。

华为对这项决定表示反对。

“我们坚信，这是基于NUKIB毫无根据的误导性警告所采取的歧视性做法，”华为驻布拉格发言人Magda Teresa Partyka在电邮声明中说。

“我们将要求财政部对此项招标作出回应，并依照捷克的适用法律重新发布(招标)。如果找不到解决办法，华为将考虑一切可能的选项。”

据首先报导此事的捷克报纸《今日日报》(Mlada fronta Dnes)，本次招标项目价值5亿捷克克朗(2,200万美元)。