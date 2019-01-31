中国国务院：全国政府部门大型国企已清偿账款1600多亿

据中国政府网站消息，中国国务院总理李克强1月30日主持召开国务院常务会议，听取清理拖欠民营企业中小企业账款工作汇报，要求加大清欠力度完善长效机制。

据新京报报道，会议指出，按照党中央、国务院部署，去年11月以来，各地区、各有关部门和大型国有企业积极清理被拖欠的民营企业中小企业账款。目前全国政府部门、大型国有企业已清偿账款1600多亿元，拖欠的农民工工资和民生工程款项等得到了优先清偿。

会议指出，下一步，一要加大清欠力度，建立台账，抓紧制定清偿计划，春节前农民工工资拖欠要力争“清零”。地方政府新增债券要优先用于偿还拖欠款，地方政府融资平台通过发债或其他金融工具置换存量债务节省的利息支出要全部用于清欠。对目前已确认的多年拖欠款，力争年底前全国政府部门和大型国有企业清偿一半以上。中央企业要带头优先偿还对民营企业的逾期债务，年底前做到“零拖欠”。其他国有企业也要加快清欠。二要强化抽查督促和专项审计，对工作不力的地方和部门予以通报，公布影响恶劣的典型案例，对失信人实施联合惩戒。三要抓紧建立防范拖欠长效机制，严禁政府工程项目以各种方式要求企业带资承包，提高支付工程进度款最低比例要求，修订完善法规制度，严防发生新的拖欠。