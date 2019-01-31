欧盟考虑多项提议 拟将中企排除在5G网络之外

据路透社报道，四名欧盟高级官员表示，欧盟正在考虑一些提议，这些提议将起到实际上禁止华为技术有限公司为下一代移动网络提供设备的效果，进一步加重了这家全球最大电信设备制造商面临的国际压力。

尽管欧盟执委会的这一努力仍处于非常早期的阶段，且事实可能证明难以实施，但此举标志着，在西方国家对中国构成的安全威胁的担忧与日俱增之际，欧盟立场出现转变。

一项封杀诸如华为等中国公司的措举可能会受到美国的欢迎。美国一直试图阻止美国公司购买华为的基础设施设备，并敦促盟友也采取同样的行动。美国安全专家担心，中国企业的设备可能被中国政府用于进行间谍活动，华为指这种担心毫无根据。

四名欧盟高级官员表示，欧盟执委会正在考虑的一种选择是修订2016年出台的网络安全法，这项法例要求参与关键基础设施建设的企业采取适当的安全监控措施。

通过修订关键基础设施的定义，将所谓的第五代移动网络也包括在内，这项法例将有效阻止欧盟企业使用任何涉嫌利用其设备从事间谍或破坏活动的国家或公司提供的这类设备，这些官员表示。

官员们补充说，还可能需要或做出其他改变，例比如修改采购规定。

这些官员强调，任何改变都不只是针对一家公司，促使欧盟做出这些调整的原因是对中国构成的国家安全威胁的广泛关切。

一位华为发言人表示，“华为秉持开放的态度，承诺与欧洲各机构合作，开发欧洲网络安全标准，”她补充说，该公司今年3月在布鲁塞尔开设一个新的网络安全中心，突显华为对欧洲的承诺。

“华为在网络安全方面有良好的记录，”这位发言人说。华为对该公司进行间谍和破坏活动的指控予以否认。