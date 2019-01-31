日报告称中国在东海南中国海以军事力量为背景改现状增加了不信任

日本防卫省智库昨天（30日）在一份分析中国军事动向等的报告称，中国在东海与南中国海“以军事力量为背景强行改变现状的做法提升了不信任”，并认为“战略进展不顺利”。

据日本共同社报道，由日本防卫研究所发布的《中国安全战略报告2019》称“中国所处的国际环境或许可以说未必对中国有利”。

《中国安全战略报告》以日语、英语和汉语每年公布一次，据称是从研究人员独自的观点出发撰写，并不是日本政府的官方见解。

报告提及中国在南中国海增强军事基地等活跃的海洋活动以及与菲律宾、越南等的摩擦，并称“开展恫吓性经济外交，在安全问题上试图使亚细安顺从中国的意向”。

报告主张对此反感的亚细安国家对日本和美国提出的外交政策“自由开放的印度太平洋”表态支持，并认为亚细安国家对中国已经力图“实现经济与安全的分离和平衡”。在朝鲜课题方面，报告以去年以来没有大变化为由未予记述。

报告在谈到一带一路时称，“正在将经济影响力转化为政治影响力”。在港湾建设方面，报告列举了中国让获得贷款的斯里兰卡背上过剩债务的事例，认为以经济实力发挥影响力的“大国外交”正在“面临一个转折点”。报告指出，力争凭借一带一路经济带构想构建中国主导的国际秩序姿态，引了起美国和亚细安的警惕。