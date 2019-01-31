乐视网：预计去年经营性亏损超25亿元，有暂停上市风险

据澎湃新闻报道，30日晚间，乐视网信息技术（北京）股份有限公司发布2018年度业绩预告，预计报告期内归属属于上市公司股东的净利润为亏损6.08亿至6.13亿元，公司全年经营性亏损约为25亿元以上。

旋即乐视网收到深交所下发的问询函，要求说明按业务类型列示并逐一量化分析报告期内主营业务的经营情况以及亏损原因，并结合乐融致新出表对乐视网主营业务的影响，核实说明公司持续经营能力是否存在重大不确定性，是否因主营业务“空壳化”导致大额经营性亏损。

乐视网称，2018年度，受限于关联方欠款对公司整体资金面的影响，乐视网品牌、信誉持续受损，短期内未能及时扭转公司各业务线的经营局面。2018年度，公司的终端收入、广告业务收入、会员及发行业务收入相较上年同期出现大幅度的下滑，虽然日常运营成本如CDN费用、人力成本等均存在较大程度下降，但融资成本、摊提成本等仍维持在较高水平，造成2018年度公司整体业绩情况处于亏损状态。

2018年第三季度，乐视网已经出现净资产为负的情况，公司2018年9月归属于上市公司股东的净资产为-3.65亿元。

乐视网称，公司存在2018年全年经审计后归属于上市公司股东的净资产为负的风险。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十三章相关规定，公司出现“最近一个年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负”，深圳证券交易所可以决定暂停公司股票上市。

同时，乐视网2017年度审计报告中“无法表示意见”尚未完全消除，如经审计后公司2018年度报告被出具“无法表示意见”，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第十三章相关规定，公司出现“（五）最近两个年度的财务会计报告均被注册会计师出具否定或者无法表示意见的审计报告”，深圳证券交易所可以决定暂停公司股票上市。

乐视网表示，公司目前现金流极度紧张，上市公司未因与大股东及其关联方债务解决、乐融致新出表获得直接现金流入。