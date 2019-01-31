中国国债和政策性银行债券4月起纳入彭博巴克莱全球综合指数

据中国证券网报道，记者31日从彭博获悉，人民币计价的中国国债和政策性银行债券将从2019年4月起被纳入彭博巴克莱全球综合指数，并将在20个月内分步完成。 此次纳入是中国人民银行、财政部和国家税务总局完善了数项配套措施的结果。

被完全纳入全球综合指数后，人民币计价的中国债券将成为继美元、欧元、日元之后的第四大计价货币债券。

根据截至2019年1月24日的统计数据，将有363支中国债券被纳入彭博巴克莱全球综合指数，完全纳入后，将在该指数54.07万亿美元的市值中占比达6.03%。

彭博董事长高逸雅（Peter T. Grauer）表示：“今天的决定，是中国走向更加开放、透明的资本市场过程中的重要里程碑，同时也印证了彭博连接全球投资者与中国市场的长期承诺。中国一旦被纳入全球综合指数，中国债券市场将为全球投资者提供更多机遇。”

为增强投资者信心，改善市场准入，中国人民银行、财政部和国家税务总局已经完成了纳入全球综合指数所需的一系列改进措施，包括实施券款对付结算、实现批量交易在不同投资组合之间的分配以及明确税收政策。

彭博指数业务全球负责人Steve Berkley表示：“这是中国市场发展的关键时刻，纳入全球综合指数对于促进全球投资者进入中国市场具有重要意义。我们认为，这将对全球投资界产生积极影响，分步纳入的方式将为投资者提供充裕的准备时间。”

除了全球综合指数，2019年4月起，人民币计价的中国债券亦将被纳入全球国债指数以及新兴市场本地货币政府债券指数。