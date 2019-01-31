嫦娥四号和玉兔二号均完成自主唤醒

据中国央视报道，记者从中国国家航天局获悉，1月30日20时39分，嫦娥四号着陆器接受光照自主唤醒。此前，“玉兔二号”巡视器于29日20时许完成自主唤醒。

据了解，两器在月球背面成功经受极低温环境考验，根据太阳高度角变化择机自主退出“月夜休眠模式”，关键设备按预定程序相继通电开机，安全度过首个月夜。此外，着陆器上配置的同位素温差电池为月夜温度采集器顺利供电，保障该采集器于测点位置成功监测第一月夜温度变化情况，中国探月工程首次获取月夜温度探测数据。

目前，巡视器位于着陆器西北约18米处。两器正常工作，通过“鹊桥”中继星与地面通讯和数据传输状态稳定。根据第一月夜温度探测数据，月表温度在月夜期间最低达到-190℃。长时间低温环境，对月球探测器“生存”形成严峻挑战。此次嫦娥四号通过配置同位素热源，在月夜期间持续为探测器供应热量，成功解决月夜无光照和低温难题。

月球上的一个昼夜相当于地球上约28天。在第一个月昼里，嫦娥四号着陆器、巡视器圆满完成工程任务，科学载荷顺利开机工作，由多个国家和组织参与的科学探测任务陆续展开。着陆器地形地貌相机对着陆区域进行了环拍，获得了彩色全景图。在第二个月昼里，着陆器和巡视器上的科学载荷将按计划继续开展科学探测。



