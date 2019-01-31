台政府机关使用中国大陆产品原则延期至农历新年后公布

有台湾知情官员透露，行政院为慎重起见，决定将原本最快1月底发布涉及禁止政府机关采购中国大陆资通讯等产品的《各机关使用陆资产品的原则》，延期到农历新年后才公布。

据台湾《自由时报》今天（31日）报道，行政院视资安为国安，去年推动《资通安全管理法》完成立法，自今年元旦起实施。据悉，行政院已指定院本部的资安长由政院常务副秘书长宋余侠担任，负责推动及监督政院资通安全事务。

不过，由于事涉复杂，为避免让公务体系及外界对这项原则有所误解，行政院近来慎重讨论这项行政命令并且不断做文字修正。

行政院发言人谷辣斯．尤达卡（Kolas Yotaka）接受《自由时报》访问时说“今天公布（原则）的机率不大”。原本的规划是如果讨论顺利，原则在1月底公布。

《各机关使用陆资产品的原则》包括民众个资等资讯可辨识出供特定目的使用，例如外交部建置民众出境资料涉及的软硬体、卫福部采购云端系统可能涉及健保个资、交通部所属单位采购民众订车票等交通事业软硬体，以及会影响公共秩序稳定者，例如台电、台水的水电核心系统，这些相关大陆品牌，都将禁止向大陆采购。

这项属于行政命令的指导原则，主要是视机关采购大陆制产品涉及的资安敏感性来判断，未来在公布上述原则后，3月份再发布禁止采购大陆产品的清单。