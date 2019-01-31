2018全球手机市场报告：华为出货量落后苹果280万部

今日，美国市场研究公司IDC发布了2018年第四季度全球智能手机市场报告，当季共出货3.765亿部，同比下降4.9%，连续第五个季度下滑。全球智能手机销量在2018年下降了4.1%，全年共出货14亿部，充满挑战的市场状况持续到2019年第一季度。

据新京报报道，报告显示，三星电子是去年第四季度全球最大的智能手机供应商，市场份额为18.7%。苹果以18.2%的市场份额位列第二，出货量同比下降11.5%。华为、OPPO、小米分列三到五位，都较2017年同期有所增长，其中华为涨幅超过43%，小米增幅仅为1.4%。从2018年全年情况来看，华为未能实现对苹果的超越，以280万部之差落后于苹果，位列全球出货量第三。

IDC全球移动设备市场副总裁RyanReith称，“全球智能手机市场现在一团糟。除了印度、印度尼西亚、韩国和越南等少数高增长市场外，我们在2018年没有看到很多积极的活动。我们认为有几个因素在发挥作用，包括延长更换周期、提高许多大型市场的渗透水平、政治和经济不确定性，以及消费者对持续上涨的价格越来越失望。”

苹果也发布了去年第四季度财报，财报显示iPhone去年第四季度营收519.8亿美元，同比下滑15%。在财报电话会议中，库克提到新的iPhone发布时遇到一些逆风，包括某些国家经济状况使得iPhone销量低于预期。新兴国家的宏观经济预期比原本想象的更加不利，目前升级iPhone的用户比预计得要少。