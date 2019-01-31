中国外交部：美国对别国科技发展抹黑指责打压完全没道理

中国外交部发言人耿爽今天（31日）在例行发布会上说，美国动辄对他国的科技发展和进步进行抹黑、指责和打压，是完全没有道理的。

据外交部发言人办公室微信发布的消息，有记者提问，据报道，美国国会参院情报委员会副主席沃纳称，中国大型科技企业的有关行为一直令人感到担忧，这些企业在中国政府的帮助下获取并复制敏感技术；美国参院少数党领袖舒默也称，中国想取代美国的科技主导地位并且一直在偷窃，中国方面有何回应。

耿爽回应时说：“美国是世界头号科技强国，这点我们承认。但同时我们也希望美方以开放包容的心态看待其他国家的科技发展与进步。不能只允许自己发展，容不得别人进步。”

耿爽强调：“中国的科技发展成就一不靠偷，二不靠抢，而是包括广大科技工作者在内的全体中国人民靠智慧和汗水奋斗出来的。”

他指出：“竞争是市场经济的基本特征之一，也是市场经济的题中应有之义。美国整天把市场经济挂在嘴边，要求别国按照市场经济规则行事，那么美国自己更应该客观正确地看待和处理竞争这件事。”

耿爽也说：“中美在科技领域存在竞争是完全正常的。只要这种竞争是正当的、公平的、符合规则的，就有利于促进双方的科技发展并带动人类整体的科技进步。中方愿同美方进一步加强科技领域的交流与合作，更好造福两国人民和世界人民。在这方面，中方是持开放包容态度的。”