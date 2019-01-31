内蒙原副主席白向群受贿案今一审公开开庭 被告认罪

中国辽宁省大连市中级人民法院今天（31日）一审公开开庭审理了内蒙古自治区人民政府原副主席白向群受贿、贪污、内幕交易、泄露内幕信息一案。白向群当庭认罪。

据中国《人民日报》报道，辽宁省大连市人民检察院起诉指控，1999年至2018年，被告人白向群利用担任共青团内蒙古自治区委书记，中共乌海市委副书记、乌海市人民政府市长，中共乌海市委书记，中共锡林郭勒盟委书记及内蒙古自治区人民政府副主席等职务上的便利，为相关单位和个人在配置煤炭资源、开发地产项目、承揽建筑工程和职务调整晋升等事项上提供帮助，索取、非法收受他人给予的财物，共计折合人民币8515万余元（约1708万新元）；2008年至2012年，白向群利用担任中共乌海市委书记、中共锡林郭勒盟委书记等职务上的便利，先后五次非法占有公共财物，共计折合人民币712万余元；2010年10月至2015年2月，白向群从相关股票内幕信息知情人员处非法获取内幕信息，在内幕信息敏感期内指使他人买入上述股票，累计成交金额共计人民币4256万余元，非法获利共计人民币1717万余元；泄露内幕信息导致他人在内幕信息敏感期内买入上述股票，累计成交金额共计人民币4308万余元，非法获利共计人民币4052万余元。

庭审中，公诉机关出示了相关证据，白向群及其辩护人进行了质证，控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见，白向群还进行了最后陈述，当庭表示认罪、悔罪，绝不上诉。全国、辽宁省、大连市三级人大代表、政协委员，新闻记者及各界群众50余人旁听了庭审。

庭审结束后法庭宣布休庭，择期宣判。