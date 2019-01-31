陕西省委书记：深刻汲取违建别墅问题教训

中国陕西省委书记胡和平指出，深刻汲取秦岭北麓西安境内违建别墅问题教训，深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理。

据中新社报道，中央纪委国家监委网站昨天（30日）公布了中央第四巡视组向陕西省委反馈巡视情况。陕西省委书记胡和平在作表态讲话时指出，持续整治形式主义、官僚主义，以赵正永、魏民洲、冯新柱、钱引安等为反面镜鉴，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

巡视组指出，巡视组发现和干部群众反映的问题主要是：学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作重要论述不够深入，贯彻落实中央脱贫攻坚决策部署还有差距，脱贫攻坚主体责任落实不够到位，对有的干部工作精神不在状态重视不够，重形式轻实效、作风不扎实等问题仍然存在，扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作有待加强，扶贫资金使用管理存在违规违纪和不规范问题。

巡视组提出了整改意见，要求切实提高对脱贫攻坚任务艰巨性严峻性的认识，深刻汲取秦岭北麓西安境内违建别墅问题教训，把劲用在脱贫攻坚上，高质量推进脱贫攻坚工作，以实际行动践行“两个维护”。深刻汲取冯新柱在脱贫攻坚工作中不作为乱作为、不在状态的教训，认真解决一些干部盲目乐观、消极厌战、急躁畏难等思想和形式主义、官僚主义等作风问题，以“三严三实”的要求推动脱贫攻坚各项工作。

胡和平也强调，要紧盯中央巡视组反馈意见，扎实做好巡视“后半篇文章”。要认真贯彻新时代党的建设总要求，深刻汲取秦岭北麓西安境内违建别墅问题沉痛教训，深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理，夯实各级党组织管党治党政治责任，持续整治形式主义、官僚主义，以赵正永、魏民洲、冯新柱、钱引安等为反面镜鉴，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，扎实推进巡视巡察高质量发展，不断把全面从严治党推向纵深。