上海市长谈科创板：上海要全力支持配合让相关方案意见落实

上海市长应勇今天（31日）在一场记者会上在谈到科创板时说，各项工作进展都很顺利，上海要全力支持、全面配合做好相关方案和意见的落实和落地。

据“上海发布”微博的消息，应勇说，经党中央、国务院同意，证监会昨天公布了在上交所设立科创板并试点注册制的实施意见。目前，相关管理规定和配套细则正在向社会公开征求意见。各项工作进展都很顺利，上海要全力支持、全面配合做好相关方案和意见的落实和落地。对上海而言，在上交所设立科创板并试点注册制，对推动上海金融中心和科创中心建设是一个重要的结合点，也是上海更好地服务全国改革发展大局的一项重要举措。上海要紧紧抓住这一重大机遇，着力培育一大批优质上市资源；着力打造服务全国科创企业的重要投融资平台；着力优化金融、科创、法治环境。

应勇也说，有效降低企业成本负担，对激发社会活力、提高企业竞争力至关重要。上海根据国家的部署和要求，近年来加大对企业减税降费的力度。今年政府工作报告明确，将实施更大规模减税、更加明显降费，还将进一步降低社保费率，稳定社保缴费方式，降低企业制度性交易成本。政府对今年地方一般公共预算收入的预期目标调低至增长5%，也是考虑到减税降费的因素。同时，今年政府部门的一般性支出一律压减5%以上。哪怕政府过紧日子，也要给企业减税降费，给企业营造更好的发展环境，减轻负担，激活微观主体活力，增强社会创造力，推动上海经济更好更快发展。