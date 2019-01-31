“王”荣登中国去年第一大姓 最多新生儿名叫“梓涵”

最新数据显示，王、李、张、刘、陈五个姓氏中国户籍人口数量去年占据头五把“交椅”，“梓涵”则是去年取名频率最高的名字。

据中国警察网昨天（30日）在微博上发布的消息，中国公安部户政管理研究中心依托目前全世界最大、覆盖全中国近14亿人口的人口信息系统，采用大数据技术，对2018年公安机关登记的全国姓氏和新生儿姓名用字情况进行了统计分析。

据统计，目前中国全国在用姓氏共计6150个。传统意义上的“百家姓”，占全中国户籍人口总量的近85%。

中国共有23个姓氏户籍人口数量超过1000万。王姓、李姓户籍人口数量均超过1亿。“王”姓户籍人口数量仅比“李”姓多61万人，“王”姓和“李”姓第一大姓之争仍将延续。排名第101位的“赖”姓与排名第100位的“汤”姓仅差4.3万人，未来跻身“百家姓”大有希望。

最近30年，在姓名中同时使用父姓和母姓的人数快速增长。1990年底，这一数据为11.8万。2018年底，这一数据为110万。同时使用父姓和母姓时，姓氏组合主要集中为常见的“张、王、李、杨、刘、陈、周”姓等，人数排名前20的主要有“张杨”“李杨”“刘杨”“王杨”“张李”等。

2018年，公安机关登记的新生儿名字中，使用频率最高的50个字为“梓”“宇”“子”“涵”“泽”“雨”“佳”“浩”“欣”“轩”等。

2018年进行户籍登记的新生儿姓名，使用频率最高的20个名字由高到低依次为：“梓涵”“一诺”“浩宇”“欣怡”“浩然”“诗涵”“宇轩”“依诺”“子涵”“欣妍”“雨桐”“宇航”“梓萱”“宇泽”“可馨”“佳怡”“子萱”“梓豪”“子墨”“子轩”。