证监会鼓励券商入市：加大权益资产长期配置，提升A股活跃度

据澎湃新闻报道，31日晚间，中国证监会连发三文。其中一篇题为《证监会拟对风控指标实施逆周期调节 鼓励证券公司权益类投资》。

据介绍，证监会正在研究修订《证券公司风险控制指标计算标准规定》，拟放宽证券公司投资成份股、ETF等权益类证券风险资本准备计算比例，减少资本占用，进一步支持证券公司遵循价值投资理念，加大对权益类资产的长期配置力度。

市场人士普遍认为，此举将在利好券商的同时，提升A股市场的活跃程度。

“两个重点，一个是减少资本占用，通俗讲就是券商能用的钱变多了，引导到另一个重点，加大权益类资产长期配置力度，就是鼓励券商入市。”一位市场人士对澎湃新闻记者这样解读。

另一位私募人士认为，引导券商入市，一方面可以增加二级市场的流动性，同时也能够提升股市的机构投资者占比，促使市场向成熟阶段发展。

此外，还有资深市场人士猜测，证监会支持券商加大对权益类资产的长期配置力度，可能不排除公司上市前的一级市场投资。

不久之前，监管层刚刚对提升A股活跃度提出期许。

证监会副主席方星海在1月12日出席第二十三届中国资本市场论坛时提到，现在要采取措施，使股票交易进一步活跃，打造活力的资本市场。

除了对A股的直接影响，股票ETF基金等产品也有望受益。

银河证券基金研究中心总经理胡立峰认为，此举大大有利于我国权益基金规模的增长，尤其是股票ETF基金规模的增长。

他认为，大力发展权益基金是服务支持股市进而服务支持实体经济的重要举措。目前公募基金的股票基金与混合偏股基金持有的股票市值比例还是比较小。2019年公募基金行业发展重要内容是多举措发展壮大股票基金。

根据银河证券基金研究中心的数据，截至2018年12月31日，在严格的股票基金分类中，被动投资的指数化基金占比达到75%，主动管理的股票基金仅有25%的占比。股票ETF基金3372.13亿元，份额规模2265.70亿份。2018年股票ETF基金份额增长172.61%，是所有基金类型中份额规模增长最多的基金品种，特别是在2018年股市下跌25%的情况下，股票ETF基金份额逆大盘下跌居然上涨172.61%，可见市场对股票ETF基金的钟爱。

2018年底，公募基金中的股票基金与混合偏股基金持有的股票市值是14706.26亿元，占A股流通市值352970.01亿元的4.17%。