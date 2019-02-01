中国证监会拟合并QFII和RQFII制度

中国证监会计划合并合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）两项制度。

据中新社昨天（1月31日）报道，证监会相关负责人指出，近年来，中国经济进入高质量发展阶段，资本市场双向开放逐步扩大，现行QFII、RQFII制度在准入条件、投资运作和持续监管等方面已不适应新的市场环境。

该负责人进一步指出，为解决QFII、RQFII制度存在的问题，实施资本市场高水平对外开放，引进更多境外长期资金，证监会对上述文件进行了修订整合，形成了《合格境外机构投资者及人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法（征求意见稿）》和《关于实施〈合格境外机构投资者及人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法〉有关问题的规定（征求意见稿）》。

中国证监会昨天发布公告称，证监会日前就修订整合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关配套规则公开征求意见。

除了合并两项制度之外，其他主要修订内容还包括放宽准入条件、扩大投资范围，让QFII和RQFII能投资在中国新三板挂牌的股票、优化托管人管理，以及加强持续监管。

中国于2002年和2011年，先后实施QFII和RQFII制度试点。两项制度总体运行平稳，对引进境外长期资金、优化投资者结构、引导价值投资、完善上市公司治理、促进资本市场健康发展发挥了积极作用。