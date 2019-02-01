中国市场监管总局拟将有奖销售最高奖金额提高至5万人民币

中国市场监管总局昨天（1月31日）发布对禁止不正当有奖销售行为规定公开征求意见的公告。其中，经营者进行抽奖式有奖销售，最高奖的金额不得超过5万元（人民币，下同，约10045新元），比原规定的5000元提高10倍。

据中国《北京青年报》报道，《关于禁止不正当有奖销售行为的若干规定（征求意见稿）》禁止欺骗性有奖销售行为，包括禁止谎称有奖销售或者对所设奖的种类，最高奖金额，总金额，奖品种类、弃奖条件、奖券出售情况、兑奖情况等作虚假不实的表示；禁止采取不正当的手段故意让内定人员中奖；禁止故意将设有中奖标志的商品、奖券不投放、未全部投放市场或者不与商品、奖券同时投放市场；其他欺骗性有奖销售行为。

新规要求禁止经营者不如实标示赠品的品名、数量，不标示或者含糊标示附加条件；经营者不得以不合格产品作为奖品和赠品，不得免除或减轻应当承担的法律责任；经营者在附赠式有奖销售商品时，要明示无赠品时商品的价格。此外，经营者进行抽奖式有奖销售不得存在下列行为：最高奖的金额超过5万元；最高奖设置多个中奖者的，其中任意一个中奖者最高奖奖金超过5万元；同一奖券或者购买一次商品具有两次或两次以上获奖机会的，累计奖金总额超过5万元等。