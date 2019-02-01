联合国报告：美中领先全球人工智能专利领域

（早报讯） 联合国世界知识产权组织（WIPO）周四发布报告称，近年来全球人工智能（AI）专利数量快速增长，美国和中国在AI专利方面居全球领先位置。

报告梳理了2016年以前全球公开的AI专利，结果显示，自二十世纪50年代AI出现至2016年底，全球AI相关的发明专利申请近34万份，其中过半数为2013年以后公布。

WIPO总干事高锐表示，AI将在未来几年内成为军事和经济的重要部分，各大国将开始关注自身在AI领域的战略地位。

从专利申请主体来看，全球前30名AI专利申请方中有26家公司企业，其余四家为科研机构。美国国际商业机器公司（IBM）的申请数量最多，拥有8290项发明；其次为美国微软公司，有5930项发明。前五大申请方还有日本东芝公司（5223项）、韩国三星集团（5102项）和日本NEC集团（4406项）。

报告指出，AI专利申请最多的前20家科研机构中，有17家来自中国；AI相关科学出版物数量排名前20的科研机构中，10家来自中国。全球前30名AI专利申请方中的四家科研机构，有三家来自中国。报告称，这些数据表明中国在AI领域的重要性正在日益增加。