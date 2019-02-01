涉助华妇赴美生子恐威胁国安 20人被起诉

（早报讯） 中国不少妇女到美国产子带旺“生育旅游业”，却引起国内诸多问题。美国当局周四宣布，起诉20名涉嫌协助中国孕妇前来分娩，以让孩子自动成为美国公民的生育旅游营运者。这也是美国首度刑事起诉这些营运者。

美国检察官表示，其中三人于南加州被捕，涉嫌合谋、信用卡欺诈、洗钱等罪名。

美国警方于2015年捣破这起历来最大规模的欺诈案，向涉事孕妇开出罚单，涉及数以十万美元。她们之后被送往加州一间医院等待分娩。

当局指，营运者不止涉及欺诈，也带来国家安全隐忧，因为部分孕妇为北京工作，影响国家利益。