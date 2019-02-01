白宫：美中谈判“激烈且有成果”

美国白宫昨天（1月31日）发表声明称，美中两国高级官员在过去两天对双方在经济上的关系进行“激烈且有成果（intense and productive）”的磋商。

据白宫官网发布的声明指出，美国对中国副总理刘鹤以及他的团队为会谈作好准备，并且在会谈中展现勤奋和专业精神表示赞赏。

声明指出，会谈涵盖多个议题，包括美国企业被迫将技术转让给中国公司的方式；中国加强保护与执行知识产权的必要性；美国企业在中国遇到的多个关税和非关税壁垒；中国网络盗取美国商业产品所造成的破坏；补贴、国有企业等扭曲市场机制的力量如何导致产能过剩；去除限制美国向中国出售制成品、服务和农业产品的市场壁垒和关税的必要性；以及货币在美中贸易关系所扮演的角色。

双方也对减低美国在对华贸易上面临不断扩大的巨额贸易顺差进行讨论。声明强调，中国向美国农夫、牧场业者、制造商和企业购买产品是本次谈判的一个关键要素。

声明也指出，双方愿意讨论所有重要议题，谈判会议包括在如何化解分歧上进行有成果的技术性磋商。美国尤其关注在结构性课题和减低顺差方面达成有意义的承诺。双方同意将全力执行任何解决方案。

声明也提到，尽管谈判取得进展，仍有多项工作有待完成。美国总统特朗普已经重申在布宜诺斯艾利斯达成的90天谈判时间属于硬期限，除非美中在3月1日达成令人满意的结果，美国关税将增加。美国期待在这些重要议题上与中国进行进一步的商谈。