刘鹤：中美在技术转让、知识产权等议题取得重要阶段性进展

中国副总理刘鹤昨天（1月31日）在美国华盛顿指出，中美双方在本轮磋商中围绕贸易平衡、技术转让、知识产权保护等议题进行了坦诚、具体和建设性的交流，取得了重要的阶段性进展。

据新华社报道，当地时间1月31日，美国总统特朗普在白宫椭圆形办公室会见来美进行新一轮中美经贸高级别磋商的中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤。

刘鹤首先转达了习近平致特朗普的口信。习近平在口信中指出，当前，中美关系处在一个重要关键阶段。上个月，我同总统先生在阿根廷成功会晤，一致同意共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系。根据我们达成的共识，两国经济团队近来开展了密集磋商，取得积极进展。希望双方本着相互尊重、合作共赢的态度，继续相向而行、加紧磋商，争取尽早达成对双方都有利的协议，向两国人民和国际社会发出积极信号，推动中美关系健康发展，促进全球经济稳定增长。我愿继续同总统先生以各种方式保持密切联系。在中国春节到来之际，我和我夫人彭丽媛教授向总统先生、梅拉尼娅女士和家人致以新春问候。

刘鹤表示，一段时间以来，双方经贸团队一直在抓紧落实两国元首阿根廷会晤达成的重要共识。本轮磋商期间，双方围绕贸易平衡、技术转让、知识产权保护、双向实施机制等共同关心的议题以及中方关切问题进行了坦诚、具体和建设性的交流，取得了重要的阶段性进展，为下一阶段磋商奠定了基础。双方将继续保持密切沟通，争取在相互尊重、平等互利的基础上，尽快达成符合两国和两国人民利益的经贸协议。

特朗普感谢习近平的口信，请刘鹤转达他和夫人梅拉尼娅女士对习近平和彭丽媛的亲切问候，并向中国人民致以新春的祝福。特朗普表示，我十分珍视与习近平主席的良好关系，在我们共同引领下，美中关系坚强有力，不断向前发展。本轮美中经贸磋商取得了重大进展，我希望双方尽早达成一个伟大的协议，这对我们两个国家和世界都具有十分重大的意义。贸易代表莱特希泽和姆努钦财长2月中旬将率领美方经贸团队赴华同中方继续进行磋商。我期待与习近平主席早日会晤，共同见证美中就经贸问题达成协议的历史性时刻。

美国副总统彭斯、国务卿蓬佩奥、财政部长姆努钦、贸易代表莱特希泽等美方高级官员参加了会见。