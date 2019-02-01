港铁红磡站工程纪录缺失达73% 涉诈骗交执法部门跟进

沙中线红磡站丑闻越爆越多，日前被揭发沙中线红磡站工程北面及南面连按隧道以及列车停放处，出现施工记录缺失及擅自更改工程。港铁今早在立法会披露承建商礼顿有大批施工纪录缺失，当中北面连接隧道只收到27%的钢筋检查及测量申请表格（RISC），施工缺失纪录最高达73%。运房局局长陈帆表示，已将有关事宜转交执法单位跟进。

据星岛日报报道，立法会铁路事宜小组委员会今早讨论沙中线红磡站工程，港铁常务总监金泽培表示目前港铁收到的检查及测量申请表格，北面连接隧道有27%，南面连接隧道有64%，列车停放处有37%，现时港铁整体掌握的检查及测量申请表格约有60%。他指港铁有责任追收有关表格，已要求承建商礼顿寻找纪录。

金泽培指，港铁亦将会再次检查沙中线全线的工程，不排除有更多“甩漏”，但情况不会像红磡站般过分。他又承诺，港铁会做好所有准备工作，保证沙中线的全线结构安全才开始营运。

民主党林卓廷质疑，大量施工纪录缺失是否有港铁人员与礼顿串通，企图“毁尸灭迹”，港铁回应指，这是他们其中一个调查方向。

陈帆指，针对事件可能涉及诈骗，当局已将个案转交执法人员跟进。另外，对于警方搜证得出站内钢筋的结果，与超声波测试的结果有差异，陈帆回应指，当局正检视原因，如果未能找出原因，不排除会在不破坏结构之下抽出钢筋进行检测。