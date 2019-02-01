温州滴滴顺风车谋杀案嫌犯被判死刑

中国温州市中级人民法院今天（2月1日）对曾轰动一时的温州滴滴顺风车司机谋杀案进行宣判，判处嫌犯钟元死刑。

据温州市中级人民法院微信公众号发布的消息，2019年2月1日上午10时30分，浙江省温州市中级人民法院公开开庭对“滴滴顺风车司机杀人案”进行宣判，以抢劫罪、强奸罪、故意杀人罪判处被告人钟元死刑，剥夺政治权利终身。

被告人钟元因赌博欠债，遂预谋抢劫并购置单刃短刀、橡胶头套、封箱胶带等工具放在其驾驶的轿车内，意图在从事滴滴顺风车营运时伺机抢劫女乘客财物。

2018年8月23日10时许，被告人钟元通过滴滴软件接到第一名女乘客的滴滴顺风车订单后，以通过微信另行结算为由让该乘客取消了订单，以逃避监管。当日13时10分许，被告人接上该乘客后寻找偏僻地段伺机抢劫。途中，该乘客发现被告人行为反常，坚决要求停车并趁机逃离，被告人未能劫得财物。

2018年8月24日9时许，被告人通过滴滴软件接到第二名女乘客赵某某（女，殁年19周岁）的滴滴顺风车订单，再次借故让赵某某取消订单，被赵某某拒绝。当日13时28分许，被告人接上赵某某，当车行至附近山路时，被告人采取持刀威胁、胶带捆绑的方式，对赵某某实施了抢劫、强奸，后为灭口残忍地将赵某某杀害，并将其抛到路边悬崖斜坡上。

法院认为被告人钟元以暴力方法抢劫财物，又强奸妇女，并为灭口而故意杀害被害人，其行为已分别构成抢劫罪、强奸罪、故意杀人罪。公诉机关指控的罪名成立，对被告人钟元应数罪并罚。鉴于被告人主观恶性极深，犯罪手段极其残忍，犯罪后果极其严重，虽然被告人钟元归案后能坦白，但不足以对其从轻处罚，故作出如下判决：“被告人钟元犯抢劫罪，判处有期徒刑八年，并处罚金25000元（人民币，下同，约5010新元）；犯强奸罪，判处有期徒刑六年；犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处罚金25000元。”