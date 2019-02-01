今年1月财新中国制造业PMI降至近三年最低水平

财新和Markit今天（2月1日）联合公布，经季节性调整的2019年1月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）降至48.3，创下近三年最低水平。

据路透社报道，这显示中国制造业运行进一步放缓，国内需求低迷导致新接业务总量普遍趋降，当月新订单指数降至逾三年低点，产出指数则为两年半来首次跌至50下方的萎缩区域。逊于预期的财新PMI数据公布后，亚洲股市承压自四个月高位跌落。

指数低于路透社调查预估中值的49.5，较上月的49.7大幅下滑1.4个点，创下2016年2月以来最低水平，当时为48.0。

基本面数据显示，国内需求低迷是制造业表现疲弱的主要原因，来自海外的新增业务量在年初则有轻微增长，1月新出口订单指数为10个月来首次攀爬至50上方。

财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生称：“整体来看，逆周期宏观调控政策尚未产生明显效应，不过国内需求萎缩的同时，外部需求转向正面，可谓中美贸易磋商进程中的一抹亮色，”他指出，企业更愿意降低库存，产出因此下降，彰显中国经济面临的强烈下行压力。

钟正生认为，中国可能推出更多财政和货币举措并加快落地进度，但稳杠杆和严监管的立场并没有改变，意味着中国经济下行趋势将延续。