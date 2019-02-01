中美肯定贸易谈判取进展 学者：双方还需排除政治外交“地雷”

美国总统特朗普称美中贸易谈判取得巨大进展，中方代表团称谈判取得重要阶段性进展。目前已公开的最明确成果是中国承诺再购买500万吨美国大豆，以及中美首脑预计本月底会晤。

受访中国学者从中美官方文告分析，本次谈判之所以能取得一定的进展是因为中国做出了让步，但美国并不完全满意，美国也未明确答应中国的要求。双方首脑还需会晤，因为在达成全面的协议之前，还需排掉经贸领域以外政治和外交方面的“地雷”。

由中国副总理刘鹤和美国贸易代表莱特希泽分别牵头的代表团周四（1月31日）在华盛顿结束为期两天的经贸磋商。

据新华社报道，双方牵头人重点就贸易平衡、技术转让、知识产权保护、实施机制等共同关心的议题以及中方关切问题进行了坦诚、具体、建设性的讨论，取得重要阶段性进展。

白宫文告表示，美中两国高级官员进行“激烈且有成果（intense and productive）”的磋商。会谈议题包括，美国企业如何被迫转让技术；中国加强保护与执行知识产权的必要；美国企业在华遇到的多个关税及非关税壁垒；中国网络窃取美国商业资产所造成的破坏；补贴、国有企业等能扭曲市场机制的力量如何能导致产能过剩；去除限制美国向中国出售制成品、服务和农业产品的必要；以及货币在美中贸易关系所扮演的角色。

据新华社报道，中方将有力度地扩大自美农产品、能源产品、工业制成品、服务产品进口。白宫文告说，中国向美国农民、畜牧业者、制造业者和企业购买美国产品，是谈判的核心内容。

刘鹤周四在白宫会见特朗普时说，中国将额外向美购买500万吨大豆。特朗普回应说“这将使我们的农民很开心”。中国12月恢复购买美国大豆时已买了500万吨。美国大豆2017年对华销量达3170万吨。

习近平在一封由刘鹤转交给特朗普的信中表示，中美关系正处于“关键时期”，希望双方可以在3月2日加征关税限期前举行会面，以寻求达成贸易协议。特朗普则在推特表示，“不久的将来”与习近平会面之后，才会敲定美中贸易协议。他也表示美国代表团本月将访华继续磋商。

中国现代国际研究院世界经济研究所原所长陈凤英接受《联合早报》采访时表示，双方此轮谈判后的声明文字都比上轮谈判后明确，中方带着诚意去谈，美方对谈判基本满意。

她指出，一个全面的经贸协议，不仅仅涉及经济、贸易、科技的问题，同时也涉及政治和外交，而那不是刘鹤层面的官员所能解决的，只能在顶层层面解决。

她注意到，两国领导人仍以“朋友”相互称呼，这意味顶层沟通还是通畅。她说：“要在政治方面排雷，这不是一般层面的官员可以做到的。”

中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣则注意到，白宫声明的措辞依然很强硬，也没有明确回应中国的关切，例如开放市场让中国购买美国高科技产品。

他说：“美国对谈判基本满意，但不是完全满意。中国应该是做了很大的努力，也就是让步，例如在贸易平衡问题上购买更多美国产品。”

金灿荣认为，就算两国元首本月会晤能取得阶段性的协议，但应该还是无法根本解决问题，最理想是能争取到再一个停火协议。他认为中美经贸问题要获得较根本的解决，只能等今年下半年或年底中国经济环境逐渐提升、美国经济相对变差。（《联合早报》北京特派员游润恬报道）