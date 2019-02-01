移民管理局：春节期间确保中国公民通关候检不超过30分钟

据中国国家移民管理局分析评估，2019年“春节”假期全国口岸出入境人数日均将达到177万人次，较去年同期增长8.9%。

据中国央视报道，北京首都机场，上海浦东机场、虹桥机场，广州白云机场，成都双流机场等大型国际空港口岸出境客流高峰主要集中在2月4日和6日，入境客流高峰主要集中在2月9日和10日。罗湖、皇岗、深圳湾、福田、西九龙、拱北、港珠澳大桥等大型陆地口岸出入境客流高峰主要集中在2月7日、8日和9日。其中罗湖口岸日均通关人数预计将达到27.3万人次，拱北口岸日均通关人数预计将达到35.8万人次。

日前，中国国家移民管理局就全力做好“春节”假期口岸出入境通关服务工作专门作出部署，要求全国出入境边检机关科学预测、及时发布本口岸出入境客流情况，“春节”假期备足执勤警力，在客流高峰时段开足验证通道，积极引导广大旅客安全有序出入境，确保中国公民通关候检不超过30分钟，并兼顾提高外国人通关效率。同时，安排警力为需要特殊照顾的老人、儿童以及其他行动不便旅客提供帮助。

移民管理局提示出入境旅客，出行前及时关注口岸客流变化和通关状况，尽量避开高峰时段出行，乘坐飞机出境的旅客，请尽量提前抵达机场办理边检手续。通关过程中如遇有困难，可随时向现场执勤的民警寻求帮助。

