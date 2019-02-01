2018中国足球职业联赛转会支出下降32%

据中新网报道，31日，国际足联在其官网公布了2018年全球转会市场报告，其中全球男足转会支出总额达到70.3亿美元(约合人民币471.7亿元)，创历史新高。中国职业联赛转会支出比2017年下降32.7%，但仍以1.92亿美元(约合人民币12.88亿元)位居亚洲第一。

该报告分为男子和女子两部分。根据男子转会报告，2018年度，全球男子足球转会支出总额为70.3亿美金，与2017年相比增长了10.3%，再创历史新高。全年共有16533次转会，涉及来自175个不同国家和地区的14186名球员，比2017年增长了5.6%。

其中，全球转会支出总额的78.2%来自欧足联成员协会。五大联赛所属协会仍然是支出大户，一共在转会市场花费51.4亿美元，占全球总支出的73.1%。英格兰的职业联赛以19.813亿美元的转会支出位居全球第一，西班牙、意大利、德国、法国位列2到5位。

中国职业联赛转会支出比2017年下降32.7%，但仍以1.924亿美元位居亚洲第一，排在世界第六。另一个亚足联成员协会沙特的转会支出则比2017年花费上涨444.5%，以1.739亿美元位列世界第七。

2018年，国际足联首次对所有女子职业的转会进行统计。全球女子职业联赛2018年共完成完成696次转会，涉及74个成员协会的614名女子职业球员，全球转会支出总额为60万美元。国际足联表示，女子职业球员转会市场仍处于起步阶段。



